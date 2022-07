Suspeito de atirar em jovem em São João do Ivaí é preso pela PM

Da Redação

Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí

Um homem de 35 anos foi preso, na Av. Manoel Alves Costa, em São Joâo do Ivaí, neste domingo (24). Ele é suspeito de disparar contra um jovem de 28 anos. A tentativa de homicídio foi no Bairro Santa Terezinha, durante a madrugada, por volta das 5 horas.

A vítima, Jean Lincoln Ramos morador da cidade de São Pedro do Ivaí foi atingido com um tiro no tórax, e foi encaminhado ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã, onde seria submetido a cirurgia.

Logo após a tentativa de homicídio, os policiais ouviram algumas testemunhas que apontaram o homem de 35 anos como autor do disparo, bem como, ele teria sido reconhecido pela vítima através de foto.

Diante disso, foi então iniciada buscas pelo suspeito que foi encontrado em uma conveniência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

A princípio, o suspeito teria negado envolvimento na tentativa de homicídio.

* Com informações Canal HP

