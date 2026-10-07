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PRISÃO

Suspeito de assaltar e derrubar idosa de 67 anos em Jandaia do Sul é preso pela Polícia Civil

A vítima bateu a cabeça no chão ao ter a bolsa arrancada e precisou de atendimento médico hospitalar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de assaltar e derrubar idosa de 67 anos em Jandaia do Sul é preso pela Polícia Civil
Autor Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (7), um homem investigado por roubar com violência uma idosa de 67 anos no município de Jandaia do Sul. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após representação da delegacia local, fundamentada nas provas colhidas e no risco concreto de que o suspeito voltasse a cometer novos delitos. Após a captura, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

- leia mais: PM apreende em Jardim Alegre moto sem placa e com licenciamento atrasado desde 2013

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O assalto ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. De acordo com os autos da investigação, a vítima caminhava por uma via pública da cidade quando foi surpreendida pelo criminoso, que a abordou utilizando uma motocicleta. O suspeito puxou a bolsa da idosa com força excessiva, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse violentamente no chão. Devido à queda, a mulher bateu a cabeça e precisou ser socorrida para receber atendimento hospitalar.

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Para identificar o autor do crime, as equipes da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul realizaram um trabalho minucioso de análise de imagens de câmeras de segurança instaladas na região. O monitoramento permitiu aos investigadores reconstruir todo o trajeto utilizado pelo motociclista durante a fuga e identificar o veículo. O aprofundamento das diligências policiais não apenas confirmou a autoria do roubo contra a idosa, como também vinculou a mesma motocicleta a outro crime patrimonial registrado poucos dias depois no município vizinho de Mandaguari.

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investigação criminal jandaia do sul Polícia Civil do Paraná roubo a idoso segurança pública violência
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