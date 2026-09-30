Suspeito de amarrar casal e crianças em banheiro durante roubo é identificado pela PCPR

Família foi levada para um banheiro e presas com abraçadeiras plásticas e mantidas trancadas enquanto o criminoso roubava uma caminhonhonete

Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu a investigação sobre um roubo à mão armada ocorrido em 16 de setembro, em uma residência na região central de Kaloré (PR). O suspeito foi identificado e indiciado por roubo majorado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo.

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O crime ocorreu por volta das 18h47. Segundo a investigação, o homem, armado com um objeto com características de uma espingarda calibre .12, rendeu os moradores da casa, incluindo duas crianças, de 2 e 5 anos.

As vítimas foram levadas para um banheiro, onde foram imobilizadas com abraçadeiras plásticas e mantidas trancadas enquanto o criminoso roubava uma caminhonete Fiat Toro.

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O suspeito deixou o imóvel com o veículo, mas percorreu algumas quadras até a caminhonete apresentar uma pane. O veículo foi abandonado nas proximidades do ginásio de esportes de Kaloré, e o homem continuou a fuga a pé.

Durante a investigação, a Polícia Civil analisou imagens de diferentes câmeras de monitoramento, ouviu vítimas e testemunhas, realizou análise documental e solicitou perícia papiloscópica.

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As imagens permitiram reconstruir a movimentação do suspeito antes e depois do roubo, incluindo a rota percorrida após o abandono da caminhonete. Uma testemunha também o reconheceu como sendo a pessoa registrada durante a fuga.

O investigado negou a autoria e afirmou que estava em uma residência no momento do crime. A versão, porém, foi confrontada pelas imagens das câmeras existentes no imóvel. Segundo a PCPR, os registros mostram que ele deixou o local cerca de dez minutos antes do roubo e retornou somente após o crime e a fuga.

A investigação também contou com prova pericial. Dois fragmentos de impressões digitais encontrados na caminhonete foram identificados como pertencentes ao investigado, vinculando-o ao veículo utilizado durante a fuga.

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Com a reunião dos elementos testemunhais, documentais, audiovisuais e periciais, a Polícia Civil concluiu pela identificação do suspeito.

O inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências previstas em lei.