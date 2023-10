Suspeito de adulterar numeração de motor de carro é preso em Ivaiporã

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), através da equipe Rotam, realizou a prisão de um motorista que estava em um veículo com adulteração na identificação do motor, na sexta-feira (2), em Ivaiporã.

De acordo com a PM, a ocorrência foi por volta das 18 horas, na Av. Manoel Ribas. Quando a equipe realizava patrulhamento foi notado dois veículos, um Fiat Palio e um VW Golf, estacionados nas proximidades do cemitério.

Ao perceberem a presença policial, os ocupantes dos carros agiram de maneira suspeita. O Golf tentou saiu do local de forma apressada. Uma parte da equipe realizou a abordagem no Palio, enquanto os demais acompanharam o automóvel Golf, que também foi abordado

No Golf nada de ilícito foi encontrado. No Palio, porém, o número do motor estava adulterado, não correspondia a nenhum veículo registrado no sistema Sesp/Intranet.

Ainda segundo a PM, o condutor, que possui histórico criminal, incluindo roubo e receptação, alegou que o veículo pertencia à sua irmã.

Diante das suspeitas, ele foi detido sob acusação de adulteração do identificador do veículo. Após os procedimentos, ele foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia Civil. Os ocupantes do VW Golf foram liberados no local.

