Suspeito de abusar de criança autista é espancado e preso no PR

Um homem de 55 anos suspeito de abusar sexualmente uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) está preso desde a madrugada desta segunda-feira (14), na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, após ter sido espancado por moradores da região de Uvaranas, em Ponta Grossa na noite deste domingo (13).

A informação sobre a prisão foi confirmada pelo portal aRede após o suspeito do crime conta a criança de 10 anos ter sido agredido e levado a um hospital de Ponta Grossa.

De acordo com informações preliminares, a criança teria desaparecido por algumas horas na tarde do domingo e retornou com dores, um comportamento estranho e uma nota de R$ 2 na mão; após conversar com a família, a criança teria conseguido falar sobre o que ocorreu e contou que foi abusada por um vizinho – que teria lhe oferecido a nota de R$ 2.

Imediatamente, familiares e outros vizinhos foram até a casa do suspeito e espancaram o homem, o que motivou a presença do Corpo de Bombeiros, com socorristas do Siate, e também da Polícia Militar (PM).

