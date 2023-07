Suspeito com tornozeleira eletrônica é detido portando maconha

Um homem com tornozeleira eletrônica foi detido com 13 gramas de maconha no centro da cidade de São João do Ivaí, na noite de segunda-feira (24).

continua após publicidade

A Equipe ROTAM em patrulhamento, pelo centro da cidade quando um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, ao notar a presença da equipe policial, ameaçou entrar em um terreno baldio.

- LEIA MAIS: Motorista capota veículo e é preso por embriaguez ao volante

continua após publicidade

Ao perceber que já havia sido visto, desistiu da ação, mas demonstrou excesso de nervosismo e, com a aproximação foi possível sentir odor de maconha.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e na busca pessoal foi encontrado nas mãos do abordado um tablete de maconha pesando 13 gramas.

Diante do fato, foi dada voz de prisão e feito uso de algemas, para evitar fuga, tendo em vista histórico de fuga do detido.

O uso da tornozeleira é em razão de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O preso figura em denúncias anônimas de tráfico de drogas, porém, diante da pouca droga encontrada, coube apenas a confecção de termo circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News