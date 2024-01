Suspeito cai no Lago das Flores em Ivaiporã após perseguição policial

Na madrugada deste domingo (7), por volta das 2 horas, uma equipe da Rotam da 6ª CIPM realizava patrulhamento na Rua Lorena em Ivaiporã, quando ouviu um disparo de arma de fogo.

Foram iniciadas buscas na área, e localizados dois homens trajando camisetas pretas, cerca de 100 metros à frente. Ao avistar a viatura, os indivíduos empreenderam fuga.

Pouco depois, os policiais avistaram dois homens com as mesmas características na Rua Luiz Pasteur. Um deles gritou para os policiais: “Eu tô em casa, não tenho nada, seus filho da p…”, e se recusou a obedecer a ordem de abordagem.

Um dos suspeitos fugiu e foi perseguido a pé, vindo a cair dentro do Lago das Flores. Enquanto isso, o outro indivíduo confrontou os policiais, sendo necessário empregar força moderada para contê-lo.

Ambos foram detidos e encaminhados para a lavratura do termo circunstanciado na sede da 6ª CIPM. Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, que negaram envolvimento com o disparo.