Suspeitas de golpe do benzimento são presas com R$ 12 mil

Dinheiro apreendido com as golpestas

Duas mulheres foram presas em Ivaiporã na tarde de sábado (21), por volta das 16 horas, acusadas de aplicarem golpes em casal de idosos na cidade de Ariranha do Ivaí. Elas diziam "dar uma bênção de cura", e ao saírem da residência levaram cartões bancários com as senhas e dinheiro em espécie do casal.

A equipe RPA recebeu informações via rádio que duas mulheres haviam efetuado furto na cidade de Ariranha do Ivaí. Elas teriam subtraído de um casal, um homem de 76 anos e uma mulher, de 83 anos, dois cartões, juntamente com as senhas e teriam se evadido em um Jetta preto, sentido Ivaiporã.

Os policiais deslocaram até o trevo de Ariranha do Ivaí, porém não logrando êxito. No retorno a Ivaiporã encontraram o Jetta nas proximidades da Caixa Econômica Federal.

No carro estavam uma mulher e uma criança de 7 anos, momento que outra mulher saiu da agência bancária, e jogou um papel no chão. Posteriormente se aproximou do veículo, sendo também abordada e identificada, era filha da mulher que estava no carro.

Durante buscas no veículo e na abordada foram encontrados uma quantia de R$ 12.339,00 em espécie em uma sacola que estava com a abordada, escondido dentro de um caixa de remédios foi localizado ambos os cartões das vítimas. Na porta da agência bancária foi encontrado o papel que havia sido jogado, se tratava do comprovante de transferência retirado da conta da vítima.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão para ambas, que foram encaminhadas a 6ª CIPM para confecção de boletim de ocorrência e posteriormente entregues na 54ª DRP.

A criança foi entregue ao conselho tutelar. O veículo foi guinchado ao pátio da 6ª CIPM devido a condutora não possuir CNH.