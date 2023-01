Suspeita de tráfico de drogas é presa pela ROTAM em São João do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Após receber diversas denúncias de intensa traficância na Rua Professora Jubanski a ROTAM prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas. O caso foi na noite de quarta-feira (11) em São João do Ivaí.

Há, aproximadamente, 15 dias, um indivíduo foi abordado e encaminhado pela Polícia Militar (PM) portando cocaína nas imediações da residência, reforçando as suspeitas de que no local se praticava traficância.

Diante das suspeitas, foi intensificado o patrulhamento e durante diligência da equipe da Rotam pelo local, foi visualizado um GM Corsa que parou em frente à residência alvo de denúncias e desceu um rapaz trajando camiseta branca e foi até o portão.

O motorista para não levantar suspeita desceu com o carro até o fim da rua enquanto ocorria a transação.

Posteriormente o Corsa fez a volta e assim que chegou na frente da casa, o outro indivíduo que foi visualizado pegando algo da mão da mulher no portão, entrou novamente no carro.

Assim que viraram a esquina os ocupantes do carro foram abordados pela equipe policial.

Foi encontrado na mão do passageiro, uma bucha de cocaína pesando 460 miligramas. Questionado, ele afirmou que havia acabado de comprar com a moradora da casa por R$ 50,00 reais, pagos via PIX.

Diante do flagrante os policiais foram à residência, e assim que a mulher notou a presença policial, saiu correndo em direção onde estavam alguns cachorros da raça pitbull, porém foi alcançada.

Ela ainda tentou arremessar um invólucro onde estavam os cachorros, porém o invólucro caiu ao chão ainda dentro da casa. Dentro do invólucro havia três buchas de cocaína, pesando 1,120 gramas. Sendo que a mulher recebeu voz de prisão.

Tendo em vista a presença de duas crianças na residência foi também acionado o Conselho Tutelar que ficou responsável pelas crianças

O condutor do Corsa e o passageiro , alegaram que não utilizam drogas, todavia, compraram a cocaína para “fazer moral” com algumas mulheres que os aguardavam.

