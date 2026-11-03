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Suspeita de envenenamento de cão gera ataque com facão em Marilândia

Jovem arremessou garrafa e golpeou portão de vizinhas; envolvidos dispensaram denúncia formal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeita de envenenamento de cão gera ataque com facão em Marilândia
Autor Cachorro teria morrido envenenado - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Uma discussão entre vizinhos motivada pela morte de um cachorro mobilizou a Polícia Militar no início da tarde do feriado de segunda-feira (2), na região central de Marilândia do Sul. Um jovem de 23 anos ameaçou as moradoras de uma residência após desconfiar que elas teriam matado seu animal de estimação.

-LEIA MAIS: Repórter de Apucarana fica ferido após colisão entre dois carros em Marilândia

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A confusão começou quando o rapaz encontrou seu cão morto e percebeu que um filhote também apresentava sinais de intoxicação. Acreditando que as vizinhas fossem as responsáveis, ele foi até a casa delas para confrontá-las. Em uma tentativa de intimidação, o morador arremessou uma garrafa de vidro contra o imóvel e começou a golpear a grade do portão com um facão.

Assustadas com a violência e temendo pela própria segurança, as moradoras chamaram a polícia. Quando a equipe chegou ao local, conversou com o jovem, que admitiu não ter nenhuma prova concreta ou material de que as mulheres haviam envenenado os animais.

Apesar da gravidade das ameaças e do dano ao portão, tanto as vítimas quanto o rapaz optaram por não registrar queixa na delegacia naquele momento, informando aos policiais que pretendiam resolver a desavença futuramente. A equipe policial orientou os envolvidos e documentou o caso para resguardar os direitos de ambas as partes.

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