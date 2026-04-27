Suspeita de agressão a árbitro de futebol mobiliza a PM em Rio Bom

A Polícia Militar (PM) foi acionada no final da tarde de domingo (26) para verificar uma denúncia de agressão em um campo de futebol na região central de Rio Bom (PR).

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De acordo com a pessoa que ligou para o telefone de emergência da polícia, uma confusão havia começado durante uma partida e os jogadores estariam batendo no árbitro do jogo.

No entanto, quando os policiais chegaram ao endereço indicado, na Rua Doutor Rebouças, o jogo já tinha sido encerrado. A equipe realizou buscas, mas tanto o árbitro quanto os jogadores já haviam deixado o local.

Como o campo estava vazio e nenhum dos supostos envolvidos foi localizado para dar sua versão da história, a polícia não conseguiu confirmar se a agressão física realmente aconteceu, registrando o caso apenas como averiguação no local.