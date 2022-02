Surto de Covid: Asilo de S. João do Ivaí precisa de doações

Da Redação

São Lourenço, em São João do Ivaí,

Enfrentando surto de Covid, o Lar São Lourenço, em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, precisa da ajuda da população para receber doações. Das 29 pessoas que moram no asilo nove estão infectadas com a Covid-19. Além dos internos, quatro funcionários foram afastados nos últimos dias, porque também testaram positivo para a doença.

Com menos colaboradores no asilo e com o risco iminente de infecção, e a diretoria está pedindo ajuda da comunidade, para ajudar a fortalecer os contaminados e proteger àqueles que não estão doentes, visto que muitos tem comorbidades e idade avançada. Entre os produtos que estão sendo pedidos como doação estão: água de coco, Gatorade e laranjas.

Com relação aos produtos de limpeza, as necessidades são de pano de chão, saco de lixo – 30 e 50 litros, desinfetante, água Sanitária, luvas para limpeza em geral, alcool 70%, luvas – M, máscaras e aventais

“Nos últimos dias temos vivenciado o protocolo de Covid-19, onde estamos com todos os cuidados redobrados, exigindo um consumo ainda maior de produtos de limpeza, higiene e EPIs. Neste sentido, estamos solicitando apoio da comunidade em geral arrecadação desses produtos para auxilio das nossas atividades diárias”, disse a diretora Jô Montani.

As doações poderão ser entregues no portão principal do Lar São Lourenço . "Desde já agradecemos todos os envolvidos”, completou Jô Montani.

Entre em contato com o Lar São Lourenço para saber mais e combinar a entrega das doações (43) 98409-0147.

* Com informações Canal HP