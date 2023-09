Suposto programa sexual em Godoy Moreira vira caso de polícia

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) na tarde de quarta-feira (06), após ser agredida por um homem em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí. Ela acusou a pessoa de a agredir após ela cobrar o pagamento de um programa sexual.

Conforme o boletim da PM, o caso aconteceu em uma casa na Rua Ozório da Silva Passos. A mulher compareceu destacamento policial por volta das 15 horas e relatou que havia sido agredida por um homem na casa dele.

A equipe policial se deslocou ao endereço e encontrou o suspeito, que alegou que a mulher havia invadido sua residência e estava furtando seu celular.

Já a solicitante disse que tinha acertado com o homem em realizar um programa sexual por R$50,00. No entanto, após prestar o serviço, a situação se tornou violenta quando o homem começou a agredi-la com socos no rosto, causando lesões visíveis.

Além disso, ele teria usado um facão a ameaçando e só parou de agredi-la qunado uma pessoa chegou à casa e o chamou. A mulher também afirmou que não recebeu a quantia acertada para o programa sexual.

Ambos os envolvidos foram conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção de um termo circunstanciado. O homem negou a versão de programa sexual.

