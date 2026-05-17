Suposto furto de carro mobiliza PM em Arapuã, mas caso era prevenção contra embriaguez
Caso registrado em Arapuã começou como suposto furto, mas terminou esclarecido como medida preventiva de familiar
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Polícia Militar foi acionada na tarde de sábado (16) para atender um suposto furto de veículo em Arapuã, no Vale do Ivaí, mas descobriu que o carro havia sido retirado por um familiar para impedir que o dono, com sinais de embriaguez, dirigisse.
Segundo a PM, o caso aconteceu na Rua Presidente Café Filho. No local, o homem disse aos policiais que seu automóvel havia sido levado por uma pessoa que estava no bar onde ele permanecia.
LEIA MAIS: Homem embriagado é preso após tumulto e desacato em comércio de Ivaiporã
A equipe iniciou as diligências e ouviu envolvidos para esclarecer a situação. Durante a apuração, os policiais descobriram que o veículo não havia sido furtado.
Na verdade, um familiar retirou o carro do local por preocupação. A medida teve como objetivo evitar que ele conduzisse embriagado.
Pouco tempo depois, o automóvel foi levado de volta ao estabelecimento. Com isso, a situação foi esclarecida no local.
Após confirmar os fatos, a Polícia Militar orientou o solicitante.