Suposto furto de carro mobiliza PM em Arapuã, mas caso era prevenção contra embriaguez

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A Polícia Militar foi acionada na tarde de sábado (16) para atender um suposto furto de veículo em Arapuã, no Vale do Ivaí, mas descobriu que o carro havia sido retirado por um familiar para impedir que o dono, com sinais de embriaguez, dirigisse.

Segundo a PM, o caso aconteceu na Rua Presidente Café Filho. No local, o homem disse aos policiais que seu automóvel havia sido levado por uma pessoa que estava no bar onde ele permanecia.

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A equipe iniciou as diligências e ouviu envolvidos para esclarecer a situação. Durante a apuração, os policiais descobriram que o veículo não havia sido furtado.

Na verdade, um familiar retirou o carro do local por preocupação. A medida teve como objetivo evitar que ele conduzisse embriagado.

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Pouco tempo depois, o automóvel foi levado de volta ao estabelecimento. Com isso, a situação foi esclarecida no local.

Após confirmar os fatos, a Polícia Militar orientou o solicitante.