Suposto autor de homicídio em Jandaia é preso em Cambira

Um jovem, de 19 anos, suspeito de assassinato foi preso pela Polícia Militar (PM) mediante cumprimento de mandado judicial, na noite de sábado (23), em Cambira. De acordo com a PM, o crime o qual ele é suspeito de envolvimento ocorreu em Jandaia do Sul.

O suspeito foi localizado na Rua Nelson Sebastião Jerônimo, no centro de Cambira. Segundo a PM, a equipe percebeu que o homem passou a agir de maneira estranha ao notar a aproximação da viatura e durante a abordagem pessoal, os policiais checaram no sistema que havia um mandado em aberto contra o homem e já era de conhecimento das equipes de serviço que ele seria um dos possíveis autores de um homicídio ocorrido em Jandaia do Sul.

Durante o cumprimento de mandado a PM realizou buscas na residência e localizou um revolver calibre 32 com três munições no quarto do suspeito. Também foram encontrados 565 gramas de maconha no guarda-roupas do suspeito junto com uma balança de precisão. A arma e a droga foram apreendidas e o suspeito encaminhado à delegacia.

HOMICÍDIO

Segundo apurado junto a PM, o homem é suspeito de assassinar a tiros Lucas Kaynan Cardoso da Silva, de 20 anos, durante uma festa em Jandaia do Sul, em março deste ano. O jovem chegou a ser encaminhado para o hospital mas morreu.