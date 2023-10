Suposto abandono de criança é registrado pela PM em Jandaia; entenda

Um suposto caso de abandono de incapaz foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite desse domingo (22) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Segundo a PM, os policiais se deslocaram até a rua Doutor Clementino Puppi, no centro da cidade por conta de o desaparecimento de uma criança.

De acordo com os agentes, o caso teria acontecido em um estabelecimento comercial com grande aglomeração de pessoas. No local, uma mulher teria ido ao banheiro e deixado a filha, menor de idade, desacompanhada na presença de várias pessoas adultas, com muitos embriagados, segundo a PM. Quando a mulher retornou, a filha teria desaparecido.

Conforme os agentes, a mulher de imediato começou a procurar a filha pelas proximidades do local. Quando ela estava nas proximidades do cruzamento da avenida Paraná com a linha férrea, ela chegou a desmaiar e precisou de ajuda médica.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) quando o Samu e a PM chegaram, um homem com a filha da mulher também estava no local. Ele havia sido detido por populares. Segundo os PMs, o homem relatou que a mãe da criança teria deixado a menina com ele e em seguida teria ido com a criança para casa. A versão é negada pela mãe, como afirmam os agentes.

Tanto o homem quanto a mulher, que de acordo com os policiais, apresentavam sinais de embriaguez, foram encaminhados para a delegacia de Apucarana para que os fatos sejam apurados.

