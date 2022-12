Suposta grávida pede ajuda e furta dinheiro de homem em São João

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um morador de São João do Ivaí teve prejuízo de aproximadamente R$ 700,00 ao tentar ajudar uma mulher grávida. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã de domingo (11) na Rua Pepino João Batista.

De acordo com o boletim de ocorrência, compareceu ao destacamento local, um senhor que relatou que por volta das 11 horas estava andando pela Rua Pepino João Batista quando foi abordado por uma mulher branca e baixa.

Ela teria alegado a vítima, que estava grávida e com vontade de comer carne, e pedido para o homem R$ 10,00. Ele então tirou do bolso um maço de dinheiro com aproximadamente R$ 900,00 para pegar R$ 10,00 reais. Neste momento, a mulher tomou o dinheiro da mão da vítima e se evadiu.

O homem seguiu a mulher até uma casa onde ela teria entrado e pediu o dinheiro de volta, sendo que ela devolveu R$ 200,00.Diante dos fatos, a equipe policial retornou junto com a vítima para o endereço indicado, porém não havia ninguém na residência, a qual se encontrava fechada.Também foi realizado patrulhamento nas proximidades, porém sem êxito em localizar a suposta grávida.

