Suplente assume vaga de vereadora cassada em Ivaiporã

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã deu posse nesta terça-feira (1º) à suplente de vereadora, Sandra Mara da Silva (MDB), mais conhecida por Sandra do Cafezinho. A parlamentar assumiu a cadeira na vaga da vereadora Gertrudes Bernardy (MDB), que foi cassada na semana passada, em sessão de julgamento da Comissão Processante, por ter comemorado o aniversário com servidores durante a pandemia.

A sessão foi presidida pelo 1º secretário, Edvaldo Aparecido Montanheri (PTB), o Sabão, em virtude do presidente Nando Dorta (PTB) cumprir isolamento social por estar infectado com a Covid-19.

Em 2020, Sandra recebeu 496 votos, ficando como primeiro suplente do partido. Formada em Serviço Social pela Unopar, Sandra é funcionária do Café Serra Alta.

“Não estou aqui para buscar nome, para buscar poder. Estou aqui para exercer o meu dever como vereadora, para trabalhar para o povo que é o nosso patrão”, disse Sandra que também agradeceu os votos recebidos no pleito eleitoral e prometeu, “vou lutar com honra, garra e determinação em favor da população de Ivaiporã”.

O primeiro secretário Sabão deu as boas-vindas e falou das expectativas com relação ao trabalho da nova vereadora. “Ela está assumindo num momento meio turbulento, mas, vem para somar com nós vereadores e com o nosso munícipio. É uma pessoa querida, dedicada, desejo que faça um excelente mandato e estamos aqui para dar todo o apoio se ela precisar”.

Medida Judicial

Logo após a vereadora Gertrudes Bernardy ter sido afastada do cargo, o advogado Leandro Coelho entrou com uma ação no poder judiciário.

“A defesa continua trabalhando assiduamente na defesa da vereadora Gertrudes. Ajuizamos uma medida judicial, uma ação declaratória desse processo de cassação absurdo. E estamos crentes que a justiça será feita que a democracia será preservada e que muito em breve, a vereadora Gertrudes Bernardy estará novamente no pleno exercício de sua vereança”, disse Leandro Coelho.