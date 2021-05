Supermercados em Marilândia do Sul fecham no domingo

Continua após publicidade

A prefeitura de Marilândia do Sul informou na noite desta quinta-feira (27), que por recomendação dos órgãos de saúde e do Governo do Estado, serão adotadas novas medidas para evitar a propagação do Coronavírus.

Estabelecimentos comerciais poderão funcionar de segunda à sábado, das 08 da manhã às 20h, seguindo as medidas de prevenção, como uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social e quantidade restrita de pessoas por metro quadrado.

À partir das 20 horas, de segunda à sábado, fica proibido qualquer tipo de venda presencial e consumo no local, trabalho somente por delivery.

Aos domingos, abertura apenas de farmácias e postos de saúde, o restante dos estabelecimentos, inclusive os mercados, estarão todos fechados.