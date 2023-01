Supermercado na Av. Brasil no centro de Ivaiporã é alvo de furto

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na quarta-feira (4) a Polícia Militar (PM) registrou um furto qualificado na unidade do Paraná Supermercados da Av. Brasil no centro de Ivaiporã. A situação foi registrada no início da manhã pela gerente do supermercado.

Ela relatou aos policiais militares que por volta das 5 horas uma equipe chegou ao supermercado para trabalhar e constatou que a porta da frente do estava aberta.

Em uma vistoria inicial constatou que a porta do armário onde fica o cofre estava arrombada, mas o cofre estava íntegro.

Foi furtado de 18 a 20 pacotes de moedas que estavam fora do cofre, num total aproximado de R$ 800,00.

A gerente relatou ainda que a empresa responsável pelo monitoramento informou que o alarme foi acionado por volta 01h50, mas não compareceram ao local e nem acionaram a polícia.

