Super Agente de Combate à Dengue de Ivaiporã recebe kit de visitação

Da Redação

Para Ivaiporã permanecer unida contra a dengue a Prefeitura dá continuidade ao Programa de Formação Super Agente de Combate à Dengue com a entrega do kit de visitação às crianças e adolescentes do Projeto Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude, onde o mascote do mosquito Aedes aegypti foi bem recebido – mas por pouco tempo!

O kit de visitação é composto por colete, cartão de identificação, caneta e adesivo (aprovado e reprovado), que será colado na residência conforme a vistoria que as crianças e adolescentes farão nas proximidades do Projeto Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude com auxílio dos agentes de endemias da Vigilância Sanitária.

Pelas reações, nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, ficou demonstrado que as crianças e adolescentes estão bem (in)formados. “O mosquito da dengue precisa ser eliminado. Por isso, vamos recebê-lo por pouco tempo”, afirmaram.

Conscientização

O programa foi lançado pela Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio dos Departamentos de Saúde e de Assistência Social, em setembro, com o objetivo de conscientizar os mais jovens em relação aos riscos que o mosquito Aedes aegypti causam à saúde – dengue, zika e chikungunya.

O Programa de Formação Super Agente de Combate à Dengue, transformado na Lei 3.689 de 16 de maio de 2022, por indicação da vereadora Gertrudes Bernardy, foi desenvolvido pela diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, em parceria com a diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, por entenderem que as crianças e adolescentes têm papel fundamental na conscientização dos familiares, vizinhos e amiguinhos.

As etapas do programa envolvem: orientações em relação à identificação e eliminação dos focos, e quanto aos sintomas de dengue, zika e chikungunya; vistorias dos pequenos agentes de endemias – devidamente uniformizados e com ‘poder autuação’ em residências que descumprem os cuidados; coleta de recicláveis; produção de objetos decorativos com materiais recicláveis; e finalizando com a Feira Cultural de Materiais Recicláveis, formatura do Super Agente e premiação do 1º ao 3º lugar dos projetos sociais. A previsão é formar cerca de 300 crianças em novembro.

