Da Redação

Sumiço de galinha vira caso de polícia em Ariranha do Ivaí

Na manhã de domingo (26), uma galinha desaparecida causou discórdia entre irmãos, em Ariranha do Ivaí. O caso aconteceu na zona rural do município, no Berro da Onça.

Segundo a mulher, que chamou a Polícia Militar (PM), ela foi à residência do irmão após notar a falta de uma de suas galinhas. Chegando no local, o homem começou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Diante disso, ela resolveu chamar a polícia e fazer uma representação contra o familiar.

A equipe policial foi até a casa do homem mas ele não estava mais no local.