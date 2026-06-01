Som alto termina com apreensão de equipamento em Ivaiporã
Morador do Jardim Alvorada em Ivaiporã denunciou perturbação do sossego; PM constatou irregularidade e apreendeu aparelho de som.
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego na manhã de domingo (31), no Jardim Alvorada, em Ivaiporã.
Segundo a PM, a equipe foi acionada por um morador, que relatou enfrentar problemas recorrentes com o barulho vindo de uma casa vizinha. Conforme o relato, diversas tentativas de resolver a situação de forma amigável já haviam sido realizadas, mas sem resultado.
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Ao chegar ao endereço indicado, os policiais verificaram que o som estava em volume elevado. Após constatar som em volume excessivo, os policiais apreenderam o equipamento utilizado e registraram um termo circunstanciado contra o responsável pelo imóvel.
Após os procedimentos, as partes envolvidas receberam orientações sobre os encaminhamentos legais do caso.
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