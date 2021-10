Da Redação

Som alto incomoda e máquina é apreendida em Borrazópolis

Uma equipe da Polícia Civil de Faxinal, apreendeu em Borrazópolis, uma máquina de som após várias denúncias de perturbação por causa do volume das músicas. A ação aconteceu nesta quinta-feira (21).

De acordo com a polícia, o bar fica localizado no centro do município e o som alto estava incomodando algumas pessoas. Como a máquina era grande, foi necessário o uso de um veículo de carga para transportar o equipamento.

Nenhuma pessoa foi detida, mas o dono do local deve responder por perturbação.

