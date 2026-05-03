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PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Som alto em casa de festas termina com apreensão de caixa de som em Ivaiporã

Polícia Militar apreendeu caixa de som após denúncia de perturbação do sossego em Ivaiporã.

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 09:47:27 Editado em 03.05.2026, 09:47:20
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Som alto em casa de festas termina com apreensão de caixa de som em Ivaiporã
Autor Polícia Militar apreendeu caixa de som após denúncia de perturbação do sossego - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu uma caixa de som durante atendimento por perturbação do sossego em Ivaiporã, na noite de sexta-feira (2), em uma casa de festas no Jardim Luiz XV, após denúncia de som extremamente alto feita por uma moradora.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via Copom por volta das 18h42 para verificar uma confraternização. No local, os policiais constataram que o volume estava excessivamente alto.

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A solicitante informou aos agentes que queria representar contra os responsáveis. Diante disso, a equipe abordou o responsável pelo imóvel, que recebeu orientações sobre os procedimentos legais.

Além disso, os policiais informaram que a caixa de som seria apreendida. O homem acompanhou a equipe até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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Sendo então lavrado um termo circunstanciado por perturbação do sossego alheio. Após assinar o termo de compromisso, ele foi liberado.

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caixa de som ivaipora Jardim Luiz XV perturbação do sossego POLICIA MILITAR termo circunstanciado
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