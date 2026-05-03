Som alto em casa de festas termina com apreensão de caixa de som em Ivaiporã
Polícia Militar apreendeu caixa de som após denúncia de perturbação do sossego em Ivaiporã.
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A Polícia Militar apreendeu uma caixa de som durante atendimento por perturbação do sossego em Ivaiporã, na noite de sexta-feira (2), em uma casa de festas no Jardim Luiz XV, após denúncia de som extremamente alto feita por uma moradora.
Segundo a PM, a equipe foi acionada via Copom por volta das 18h42 para verificar uma confraternização. No local, os policiais constataram que o volume estava excessivamente alto.
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A solicitante informou aos agentes que queria representar contra os responsáveis. Diante disso, a equipe abordou o responsável pelo imóvel, que recebeu orientações sobre os procedimentos legais.
Além disso, os policiais informaram que a caixa de som seria apreendida. O homem acompanhou a equipe até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).
Sendo então lavrado um termo circunstanciado por perturbação do sossego alheio. Após assinar o termo de compromisso, ele foi liberado.
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