Som alto em carro mobiliza PM no Bosque da Saúde em Ivaiporã

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Morador desligou o aparelho após orientação dos policiais; denunciante não foi localizado no local.

A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde de sábado (27) para atender uma denúncia de perturbação do sossego no Bosque da Saúde, em Ivaiporã.

Ao chegar ao endereço, a equipe não encontrou o solicitante, que não permaneceu no local para relatar os fatos ou manifestar interesse em representar.

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Mesmo assim, os policiais constataram que um veículo estacionado em uma residência estava com o som em volume elevado. O proprietário foi abordado, recebeu orientações e desligou imediatamente o aparelho, informando que a situação não voltaria a ocorrer.

Como o som foi desligado de forma espontânea e o denunciante não foi localizado, a equipe apenas orientou o morador e registrou o boletim de ocorrência para fins de registro.

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