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PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Som alto em carro mobiliza PM no Bosque da Saúde em Ivaiporã

Morador desligou o aparelho após orientação dos policiais; denunciante não foi localizado no local.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 09:37:51 Editado em 28.06.2026, 09:37:41
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Som alto em carro mobiliza PM no Bosque da Saúde em Ivaiporã
Autor O proprietário foi abordado, recebeu orientações e desligou imediatamente o aparelho - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde de sábado (27) para atender uma denúncia de perturbação do sossego no Bosque da Saúde, em Ivaiporã.

Ao chegar ao endereço, a equipe não encontrou o solicitante, que não permaneceu no local para relatar os fatos ou manifestar interesse em representar.

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LEIA MAIS: Polícia Federal investiga denúncia de trabalho análogo à escravidão em Jardim Alegre

Mesmo assim, os policiais constataram que um veículo estacionado em uma residência estava com o som em volume elevado. O proprietário foi abordado, recebeu orientações e desligou imediatamente o aparelho, informando que a situação não voltaria a ocorrer.

Como o som foi desligado de forma espontânea e o denunciante não foi localizado, a equipe apenas orientou o morador e registrou o boletim de ocorrência para fins de registro.

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boletim de ocorrência Controle de som Denúncia de barulho ivaipora perturbação do sossego POLICIA MILITAR
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