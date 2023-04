Solenidade em Ivaiporã apresenta os vencedores do “Estudante Exemplar”

Da Redação

Na noite de sexta-feira (31) foi realizado em Ivaiporã solenidade da 2ª edição do programa “Estudante Exemplar” respectivo ao ano letivo 2022. Na oportunidade, professores dos alunos premiados, também foram homenageados mediante outorga de título “Professor Exemplar”. A solenidade que aconteceu no Centro da Melhor Idade foi conduzida pelo professora Adriano Diglio.

Os 40 estudantes que foram indicados pelas escolas com melhor desempenho receberam diploma individual outorgado pela Câmara de Vereadores de Ivaiporã, os 10 melhores classificados garantiram estágio remunerado anual, a ser exercido nos órgãos da Administração Municipal a partir do mês de maio.

Participaram da 2ª edição do programa estudantes dos colégios estaduais: Antônio Diniz Pereira; Barbosa Ferraz, Idália Rocha e Nilo Peçanha (Jacutinga),

O programa foi instituído em 2022 através de projeto de lei que teve a iniciativa da vereadora Gertrudes Bernardy (MDB). São considerados estudantes exemplares os alunos que se classificarem até o décimo lugar, segundo a média das notas alcançadas em todas as disciplinas curriculares no decorrer do ano letivo.

Segundo a vereadora o programa tem como objetivo motivar os alunos a se dedicarem mais aos estudos. “O programa oportuniza a esses estudantes exemplares o primeiro passo na vida professional tendo esse estágio na Prefeitura de Ivaiporã. É gratificante ver que alguns deles que foram classificados na primeira edição do programa vão sair do estágio já com emprego garantido em outras empresas”, disse Gertrudes.

O chefe do NRE, Valber Clarimundo disse que a iniciativa da Câmara de Vereadores, através da vereadora Gertrudes e a Prefeitura de Ivaiporã é um exemplo, para os demais municípios.

“É uma iniciativa fantástica que valoriza professores e alunos que buscam cada vez mais se aperfeiçoarem nos estudos, e deveria ser copiado também por outras câmaras municipais e prefeituras”, destacou.

Veja os estudantes exemplares desta edição:

– Hortência Larissa dos Santos Costa (Colégio Estadual Idália Rocha)

– Lais Aparecida Alves Lino (Colégio Estadual Barbosa Ferraz)

– Alexsandro Gabriel Nascimento Rodrigues (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha)

– Giovana Santos de Paula (Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira)

– Willian da Silva Leite (Colégio Estadual Idália Rocha)

– Maria Rita Cardoso Santana (Colégio Estadual Barbosa Ferraz)

– Gabriely Fernanda Ferreira (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha)

– Fabiano Ireno da Costa Junior (Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira)

– Diordan Souza Sobrinho (Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira)

– Kely Beatriz da Silva (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha)

Professores Exemplares

– Geraldo José Bueno (Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira)

– Fabiane Eisele (Colégio Estadual Barbosa Ferraz)

– Sueli Teixeira Rosa Pedão Rodrigues (Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha)

– Noêmia Muchiutti Kispergher (Colégio Estadual Idália Rocha)