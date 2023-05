Socorristas do Samu de Ivaiporã atendem gestante em surto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A equipe de serviço da 6ª CIPM foi acionada por volta das 18h30 em Ivaiporã para apoio ao Conselho Tutelar e Samu, onde a mãe de uma criança estaria em surto psicótico.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar (PM), no local em contato com as conselheiras tutelares, os policiais foram informados que tendo em vista preservar o bem estar da criança, ela deveria ficar aos cuidados do avô.

- LEIA MAIS: Mulher é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo companheiro

continua após publicidade .

Com o advento da notícia a mulher que está com 34 semanas de gestação foi acionado o Samu para o devido atendimento médico. Após atendimento prévio, a gestante foi encaminhada a UPA para atendimento médico.

Após o encaminhamento, as conselheiras tutelares realizaram a formalização da entrega aos cuidados do avô.

Não foi necessária a intervenção policial ante o grau de cooperação por parte da assistida.

Siga o TNOnline no Google News