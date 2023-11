Socorristas atendem criança atropelada por carro em Ivaiporã

Na tarde de quinta-feira (15), por volta das 13h16, equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas para atendimento de uma criança vítima atropelamento na Av. Melvis Muchiuti, em Ivaiporã. A criança foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus.

continua após publicidade

Conforme informações da Polícia Militar (PM), que também foi acionada, ao chegarem no local, encontraram a vítima sendo atendida pelos socorristas.

- LEIA MAIS: Acidente na PR-092 resulta em morte de pedestre no norte do estado

continua após publicidade

Após receber os primeiros socorros, a criança foi conduzida com suspeita de fratura ao Hospital Bom Jesus. O condutor do Fiat/Estrada que se envolveu no acidente realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

Os pais da criança e o motorista estiveram presentes no local durante todo o atendimento e foram orientados quanto às medidas cabíveis. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Siga o TNOnline no Google News