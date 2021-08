Sobrinho é suspeito de matar tio a facadas em Faxinal; veja

Da Redação

Homicídio foi na na Rua Ana Neri, no Bairro Nossa Senhora de Fátima

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar o próprio tio em Faxinal, na manhã desta segunda-feira (2). O crime aconteceu na Rua Ana Neri, no Jardim Mãe da Unidade.

Conforme a PM, o agressor chamou a equipe e informou o falecimento do tio, José Adílson Rodrigues, de 63 anos, porém, o suspeito não soube informar o que aconteceu e levantou suspeita.

O 2º tenente da PM, Daniel Augusto Ferreira Luiz, repassou o sobrinho estava vestido com três calças, uma, toda suja de sangue. "Ele contou uma história sem fundamentos, passou a ser suspeito, ele estava usando três calças, a que estava por baixo estavam sujas de sangue, também haviam sinais de que o corpo foi retirado do local de onde de fato o crime aconteceu. Nas mãos da vítima, tinham sinais de que houve sinais de luta", detalha.

Ainda de acordo com o tenente, José foi atingido por três goles de faca e o sobrinho é usuário de drogas. "Três perfurações, na região do abdômen e na axila, eles moravam no mesmo quintal e já tinha histórico de desentendimento entre eles. O suspeito também é usuário de drogas", disse.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso. Veja:

