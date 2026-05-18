Sobrinho é preso após ameaçar matar tia em Faxinal e resistir à abordagem da PM

Um homem foi preso na tarde de domingo (17), em Faxinal, após ameaçar a própria tia de morte, segundo a Polícia Militar. De acordo com o boletim, a vítima acionou a equipe policial por volta das 15h25 .

Ela contou que o sobrinho chegou em casa embriagado, gritando com familiares e, em determinado momento, passou a insultá-la e ameaçá-la dizendo que iria matá-la.

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Com medo, a mulher decidiu chamar a polícia. Quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito já havia fugido. A equipe realizou buscas pela região e encontrou o homem próximo da residência.

Conforme a PM, ele desobedeceu às ordens de abordagem e também resistiu à voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas. Segundo a vítima, esta não foi a primeira vez que sofreu ameaças e ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o sobrinho.

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Após a contenção, o suspeito foi encaminhado ao hospital para exame de lesões corporais e, na sequência, levado à 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para os procedimentos de polícia judiciária.

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