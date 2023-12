Sobrinho agride tio com pedrada na cabeça em Grandes Rios

A ocorrência de lesão corporal foi no centro de Grandes Rios, na Rua José Aparecido Ferreira

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de sábado (2), por volta das 23 horas, uma equipe do Destacamento da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no centro de Grandes Rios, na Rua José Aparecido Ferreira. Segundo relatos do solicitante, ele foi agredido pelo próprio sobrinho.

continua após publicidade

De acordo com a PM, o caso de agressão ocorreu na residência da vítima, que informou aos agentes que o agressor chegou alcoolizado proferindo palavras de baixo calão.

- LEIA MAIS: PM e Samu atendem homem em surto psicótico por abstinência química

continua após publicidade

Disse ainda que, após ser insultado, foi ainda atingido por uma pedrada na cabeça. Os policiais constataram os ferimentos na cabeça da vítima.

O sobrinho agressor, evadiu-se do local antes da chegada dos policiais. Diante dos fatos, a guarnição elaborou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) que será encaminhado à Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News