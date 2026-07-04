Sítio em construção é alvo de furto de fiação elétrica na área rural de Cambira
Ladrões aproveitaram a escuridão para levar cerca de 30 metros de cabos; proprietário acionou a Polícia Militar
Um sítio em fase de construção foi alvo de criminosos na Estrada do Cavalo Cego, localizada na área rural de Cambira. Do local, foram levados aproximadamente 30 metros de fios elétricos. O crime foi registrado no início da noite de sexta-feira.
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O proprietário do imóvel, um idoso de 70 anos, acionou a Polícia Militar após chegar à propriedade e notar que algo estava errado. Ao se aproximar da sede do sítio, ele percebeu que todas as lâmpadas estavam apagadas. Ao entrar no pátio para verificar a situação, constatou que os cabos de energia haviam sido cortados e furtados.
A equipe policial foi até o endereço, realizou os levantamentos iniciais e confeccionou o boletim de ocorrência. A vítima recebeu orientações dos policiais sobre os próximos passos e os procedimentos legais junto à delegacia para que o caso seja investigado.