Sitiante bebe, dorme na calçada, é agredido e tem moto roubada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eles roubaram a carteira, um celular, capacete e a motocicleta do homem

Câmeras de segurança flagraram uma cena de agressão e roubo, registrada na madrugada deste domingo (20) em Rio Bom, no Vale do Ivaí. Dois homens agrediram um agricultor, de 38 anos, que dormia na calçada, depois de uma bebedeira em um bar. Eles roubaram a carteira, um celular, capacete e a motocicleta do homem.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, a vítima é um sitiante, que mora com a família na zona rural do Rio Bom. O homem teria vindo para a cidade no sábado (19). Ele teria bebido muito durante a noite, em um bar. Depois que o estabelecimento fechou, sem condições mínimas de pilotar a motocicleta, uma Honda modelo Titan, 150cc, de cor vermelha, o agricultor acabou adormecendo na calçada, em frente ao bar. Veja a ação dos suspeitos: null - Vídeo por: Reprodução

LEIA MAIS: Em desacordo, parceiros de pesca são presos por porte ilegal de arma



continua após publicidade .

Por volta das duas horas da madrugada, dois jovens se aproximam da esquina, na rua José Raimundo Pantano com a Albano Henrique Muller. Eles observam a situação, se afastam por alguns segundos e reaparecem na cena captada pela câmera de vigilância. Eles vão até o homem, que dormia na calçada, agridem ele com chutes, tiram a carteira, o celular. Em seguida pegam o capacete da vítima. Na cena seguinte, os dois agressores passam pela imagem da câmera, já pilotando a motocicleta roubada da vítima, que fica sentada na calçada, ainda desorientada pela embriaguez e pelas agressões.

As imagens foram repassadas à Polícia Civil, que vai investigar o caso. O agricultor foi socorrido e não teve ferimentos graves.

Siga o TNOnline no Google News