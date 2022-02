SiSU oferece 848 vagas em 28 cursos na região de Apucarana

Da Redação

Na UTFPR de Apucarana serão ofertadas 294 vagas em 7 cursos

Todo estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, cujo resultado foi divulgado na semana passada, pode se inscrever, de 15 a 18 de fevereiro, no SiSU, o Sistema de Seleção Unificada, modelo pelo qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para os candidatos do Enem.

continua após publicidade .

Na seleção de 2022, o SiSU oferece 221.790 vagas, disponíveis em 6.146 cursos de graduação, licenciatura e tecnológicos, em 125 instituições públicas estaduais e federais.

Para a região, serão ofertadas 848 vagas em 28 cursos oferecidos por 4 instituições públicas nas cidades de Apucarana, Jandaia do Sul e Ivaiporã.

continua após publicidade .

O resultado da seleção pelo SiSU será publicado no dia 22 de fevereiro e as matrículas serão realizadas de 23 de fevereiro a 8 de março. Conforme orientações do Ministério da Educação (MEC), os candidatos com melhor classificação serão selecionados, de acordo com suas notas no exame. O SiSU 2022 é o primeiro programa a usar a nota do Enem 2021 como forma de seleção de estudantes para cursos de nível superior.

Os alunos podem se inscrever no site do próprio Sisu. Os candidatos pelo SiSU podem selecionar até dois cursos de graduação, indicando quais são as primeira e segunda opções. O candidato não pode colocar o mesmo curso nas duas opções. O estudante só pode ser aprovado em uma de suas opções.

A únicas restrições do sistema é para os chamados treineiros, alunos que ainda não concluíram o ensino médio, o que os impede de iniciar a graduação ou para aqueles estudantes que tenham zerado a redação do Enem.

continua após publicidade .

Conforme instruções do Mec, não há uma pontuação mínima no Sisu, no entanto, cada instituição de ensino superior pode adotar critérios próprios, como pesos de cada área do conhecimento para cada curso ofertado. Porém, o sistema usa da nota de corte, que é aquela pontuação mínima para um determinado curso em uma instituição específica. Essa nota de corte é calculada de acordo com o número de estudantes inscritos e a quantidade de vagas ofertadas, por isso varia de uma instituição para outra, de um curso para outro.

O Mec também lembra aos estudantes que há uma nota de corte parcial, que é atualizada diariamente e ajuda o estudante a decidir se troca as escolhas que fez ou não. A nota de corte final só é conhecida quando terminam as inscrições. Daí a necessidade de o candidato conferir o sistema todos os dias durante o período de inscrições.

VAGAS SiSU PARA APUCARANA E REGIÃO

continua após publicidade .

De acordo com o SiSU, Apucarana e região tem 848 vagas disponíveis, em 28 cursos de graduação, licenciatura e tecnológico, ofertados por quatro instituições de ensino superior.

As vagas são ofertadas em Apucarana pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), com 381 vagas em 14 cursos; e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com 294 vagas em sete cursos.

continua após publicidade .

E Jandaia do Sul, através da Universidade Federal do Paraná, são oferecidas 155 vagas em cinco cursos e, ainda, estão disponíveis mais 18 vagas em Ivaiporã, em dois cursos ofertados pelo Campus Regional do Vale do Ivaí (CRV) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Veja quais são as vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior, por curso, em cada uma das três cidades da região:

continua após publicidade .

APUCARANA

continua após publicidade .

UNESPAR – Universidade estadual do Paraná – campus Apucarana

14 cursos – 381 vagas

continua após publicidade .

Administração - bacharelado

32 vagas matutinas

continua após publicidade .

16 vagas noturno

Ciência da Computação - Bacharelado

continua após publicidade .

18 vagas integral

continua após publicidade .

Ciências Contábeis - Bacharelado

34 vagas noturno

34 vagas matutino

continua após publicidade .

Ciências Econômicas - Bacharelado

38 vagas noturno

continua após publicidade .

Letras espanhol - Licenciatura

continua após publicidade .

14 vagas noturno

Letras inglês - Licenciatura

continua após publicidade .

15 vagas noturno

Letras português - Licenciatura

continua após publicidade .

30 vagas – noturno

continua após publicidade .

Matemática - Licenciatura

30 vagas – noturno

continua após publicidade .

Pedagogia – Licenciatura

30 vagas – noturno

continua após publicidade .

Secretariado Executivo – Bacharelado

30 vagas – noturno

continua após publicidade .

Serviço Social - Bacharelado

30 vagas - noturno

continua após publicidade .

Turismo e Negócios – Bacharelado

30 vagas noturno

continua após publicidade .

continua após publicidade .

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Apucarana

7 cursos – 294 vagas

continua após publicidade .

Engenharia da Computação - Bacharelado

44 vagas – Integral

continua após publicidade .

Engenharia Elétrica - Bacharelado

44 vagas – vespertino/noturno

continua após publicidade .

Engenharia Civil - Bacharelado

44 vagas – Integral

continua após publicidade .

Engenharia Têxtil - Bacharelado

44 vagas – Integral

continua após publicidade .

Engenharia Química - Bacharelado

continua após publicidade .

44 vagas – Integral

Química - Licenciatura

continua após publicidade .

44 vagas – noturno

Design de Moda - Tecnológico

continua após publicidade .

30 vagas – noturno

continua após publicidade .

IVAIPORÃ

Universidade Estadual de Maringá – UEM – Campus Regional do Vale do Ivaí (CRV)

2 cursos – 18 vagas

Educação Física – Licenciatura

06 vagas – integral

Serviço Social – Bacharelado

12 vagas – noturno

JANDAIA DO SUL

UFPR - Universidade Federal do Paraná - Campus Jandaia do Sul

5 cursos – 155 vagas

Ciências Exatas – ABI (Área Básica de Ingresso)

41 vagas – noturno

Computação – Licenciatura

42 vagas – vespertino

Engenharia Agrícola – Bacharelado

21 vagas – matutino

Engenharia de Alimentos – Bacharelado

28 vagas – matutino

Engenharia de Produção – Bacharelado

23 vagas – vespertino