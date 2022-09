Sírio-Libanês e Conasems conhecem programa Mais Cuidado + Saúde

Da Redação

Em uma semana, o Ambulatório Médico de Especialidade (AME) de Ivaiporã, que integra o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), presidido por Clodoaldo Fernandes dos Santos, recebeu a visita das equipes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (13 a 15 de setembro) e do Hospital Sírio-Libanês (21 e 22 de setembro).

Os médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês, Everton Soeiro e José Maurício de Oliveira; gerentes de projetos de Compromisso Social, Letícia Girotto e Rodrigo de Souza; e a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Marcela Alvarenga, se deslocaram a Ivaiporã com a mesma finalidade da equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz: conhecer e analisar as ações desenvolvidas pelo programa Mais Cuidado + Saúde.

Em agosto de 2021, os prefeitos de 16 municípios do Vale do Ivaí, CIS Ivaiporã, Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/PR) e Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde (Cresems) lançaram o programa Mais Cuidado + Saúde, que contou com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde.

Sírio-Libanês

“Viemos de São Paulo conhecer o programa Mais Cuidado + Saúde com a intenção de replicá-lo em outras realidades brasileiras – considerando que se trata de um país com dimensões continentais. Portanto, conhecer o programa é uma inspiração para nós. O que mais nos chamou a atenção foi o envolvimento dos trabalhadores, o que nos interessa muito”, sintetizou Everton Soeiro.

O próximo passo da equipe do Hospital Sírio-Libanês é definir onde o programa Mais Cuidado + Saúde será implantado e formar equipes. “Há um exército de pessoas que trabalha em defesa do SUS [Sistema Único de Saúde] no Brasil e a pandemia reforçou a importância do SUS na vida das pessoas”, observou Everton Soeiro.

Conasems

Marcela Alvarenga observou a dimensão do trabalho que é desenvolvido pelos profissionais que integram o programa Mais Cuidado + Saúde e a organização da rede de serviços. “A dimensão e a organização nos fazem acreditar que a Política Nacional de Atenção Básica pode ser devidamente gerenciada com a união dos municípios. Basta força de vontade por parte dos prefeitos e gestores de saúde”, declarou.

O Conasems, que representa 5.570 municípios, pretende compartilhar a metodologia do programa Mais Cuidado + Saúde em outras regiões do Brasil, onde é necessário organizar a Atenção Básica à Saúde.

No AME alguns profissionais de saúde dos municípios de Cândidos de Abreu, Rosário do Ivaí e de Godoy Moreira se reuniram com a equipe do Hospital Sírio-Libanês, antes de retornar a São Paulo, e com a assessora técnica do Conasems, antes de voltar para Brasília. Além disso, se reuniram com o prefeito licenciado de Ivaiporã, Carlos Gil; presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy; secretários de Saúde de Jardim Alegre e de Manoel Ribas, Silvia Bovo e Claudinei de Jesus; e com o enfermeiro João Felipe Marques.

