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AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Sine oferta 78 vagas de emprego em Ivaiporã; confira

Oportunidades são para diferentes áreas e níveis de escolaridade no Sine

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 11:14:54 Editado em 25.05.2026, 11:32:35
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Sine oferta 78 vagas de emprego em Ivaiporã; confira
Autor As vagas são através do através do Sistema Nacional de Emprego - Foto: TN Online/Arquivo

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou as oportunidades de trabalho nesta segunda-feira (25). São 78 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

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LEIA MAIS: Mulher em surto é socorrida pela PM e Samu em Ivaiporã

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13 horas.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

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Sine oferta 78 vagas de emprego em Ivaiporã; confira
AutorFoto: Ivan Carlos Maldonado


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