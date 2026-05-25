Sine oferta 78 vagas de emprego em Ivaiporã; confira
Oportunidades são para diferentes áreas e níveis de escolaridade no Sine
A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou as oportunidades de trabalho nesta segunda-feira (25). São 78 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.
Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.
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O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13 horas.
As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.
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