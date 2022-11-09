AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Sine oferta 75 vagas de emprego em Ivaiporã nesta quarta-feira (9)

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti

Da Redação ·
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O Sistema Nacional de Emprego (Sine), da Agência do Trabalhador de Ivaiporã oferta 75 vagas de emprego nesta quarta-feira (9).

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O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00. 

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Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG. O atendimento é realizado conforme a ordem de chegada.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios.

   
AGENTE DE PESQUISA 2
AGENTE SOCIAL 3
ALINHADOR DE PNEUS 2
ATENDENTE BALCONISTA 1
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 1
ATENDENTE DE LANCHONETE 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1
AUXILIAR DE MARCENEIRO 2
AUXILIAR DE PEDREIRO 1
 BORRACHEIRO 2
CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 1
CAMAREIRA DE HOTEL 1
CHURRASQUEIRO 1
COBRADOR EXTERNO 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
CORTADOR DE MÁRMORE 2
COSTUREIRA EM GERAL 5
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 1
ELETROTÉCNICO 1
EMPREGADO DOMESTICO ARRUMADOR 1
ESTOQUISTA 1
FISCAL DE LOJA 2
GARÇOM 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3
PROFESSOR DE ARTES NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE FILOSOFIA  NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE NO ENSINO MÉDIO  
PROFESSOR DE INGLÊS 1
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 1
PROFESSOR DE MATEMÁTICA  NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 1
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 1
RECEPCIONISTA, SECRETÁRIA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 1
SALGADEIRO 1
SERVENTE DE LIMPEZA 3
SERVENTE DE PEDREIRO 4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1
TELEFONISTA 1
VENDEDOR INTERNO 3
VENDEDOR PRACISTA 2
TOTAL DE VAGAS 75
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