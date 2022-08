Sine oferta 53 vagas de emprego em Ivaiporã nesta segunda-feira (15)

Da Redação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), da Agência do Trabalhador de Ivaiporã oferta 53 vagas de emprego nesta segunda-feira (15).

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã localizado na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG. O atendimento é realizado conforme a ordem de chegada.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios.

Confira as oportunidades:

02 VAGAS AÇOUGUEIRO 02 VAGAS AJUDANTE DE MOTORISTA 01 VAGA ASSISTENTE DE CONTROLADORIA 01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO – COM CONHECIMENTO AUTO CAD 01 VAGA BALCONISTA 01 VAGA CAIXA SUPERMERCADO 01 VAGA CAMAREIRA DE HOTEL – INFORMÁTICA BÁSICA 01 VAGA CONSULTOR DE VENDAS – BOUTIQUE ROUPAS 06 VAGAS COSTUREIRA 01 VAGA COZINHEIRA (COM EXPERIÊNCIA EM CARTEIRA) 01 VAGA DIARISTA / SERVIÇOS GERAIS – MEIO PERIODO 01 VAGA ENCARREGADO DE COBRANÇA 01 VAGA FISCAL DE LOJA 01 VAGA GERENTE DE HOTEL 04 VAGAS MOTORISTA DE CAMINHÃO 01 VAGA OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 11 VAGAS PEDREIRO 03 VAGAS PINTOR DE OBRAS 01 VAGA PROMOTOR DE VENDAS 01 VAGA PROMOTOR TÉCNICO 01 VAGA REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 06 VAGAS SERVENTE DE PEDREIRO 03 VAGAS VENDEDOR INTERNO 01 VAGA VENDEDOR PRACISTA 53 VAGAS TOTAL

