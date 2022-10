Sine oferta 48 vagas de emprego em Ivaiporã nesta terça-feira (25)

Da Redação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), da Agência do Trabalhador de Ivaiporã oferta 48 vagas de emprego nesta terça-feira (25).

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG. O atendimento é realizado conforme a ordem de chegada.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios.

Confira as oportunidades:

AGENTE DE PESQUISA ATENDENTE DE LANCHONETE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE MARCENEIRO BORRACHEIRO CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO CAMAREIRA DE HOTEL CORTADOR DE MÁRMORE COSTUREIRA EM GERAL ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES ELETROTÉCNICO ESTOQUISTA FAXINEIRO FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) GARÇOM MOTORISTA DE CAMINHÃO – BETONEIRA PROFESSOR DE ARTES NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE INGLÊS NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE PORTUGUÊS NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO SERVENTE DE LANCHE SERVENTE DE PEDREIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM TELEFONISTA VENDEDOR AMBULANTE VENDEDOR INTERNO VENDEDOR PRACISTA TOTAL DE VAGAS 48

