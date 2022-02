Sine de Ivaiporã oferta 40 vagas de emprego nesta segunda

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulga as oportunidades de trabalho nesta segunda-feira (14).

São 40 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento é realizado mediante agendamento através do sistema de agendamento clicando aqui ou pelo telefone (43) 3472-8650.

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL...

Veja as oportunidades:

