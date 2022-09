Simulação realista de acidente chama atenção nas ruas de Cambira; veja

Da Redação

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS), de Cambira, realizou na tarde de quinta-feira (23) o encerramento do curso de socorrista, fazendo uma simulação de acidente com múltiplas vítimas. A atividade contou com a parceria da Polícia Militar, Autarquia Municipal de Educação, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Clube de Motos Lord Riders e com apoio da prefeitura.

A simulação volta a atenção para a Semana Internacional do Trânsito e mostra a toda população o preparo das equipes em atender ocorrências como essa, utilizando diversas técnicas de socorro com o objetivo de prevenir sequelas e principalmente salvar vidas.

A Autarquia Municipal de Saúde agradece aos envolvidos na simulação, o secretário de Indústria Comércio e Turismo, Marcos Roberto de Oliveira, o sargento Nerilto José de Vecchi, o pastor Paulo Quinelato, do Clube de Motos, o secretário de Educação, Felipe Zani, e o instrutor do curso Bruno Mattes.

"Agradecemos ainda a cobertura da imprensa e parabenizamos aqui toda a equipe de alunos técnicos, socorristas e condutores. Nós temos constante preocupação em treinar e capacitar nossa equipe, e para tanto investimos muito em nossos servidores. Poder vê-los em ação, envolvendo todo esse aparato, apresentando isso à nossa população só nos enche de orgulha", afirma o prefeito de Cambira, Emerson Toledo.

