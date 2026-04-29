Simepar prevê chuva forte em Ivaiporã e região nesta quarta-feira
Chuva pode ganhar força ao longo desta quarta-feira, principalmente entre a tarde e a noite
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Simepar prevê 98% de chance de chuva em Ivaiporã e região nesta quarta-feira (29), com possibilidade de pancadas fortes ao longo do dia e maior atenção entre o fim da manhã e a noite.
A previsão indica tempo instável desde as primeiras horas, com chuva já entre 6 e 8 horas. No entanto, o risco aumenta principalmente entre 10 e 20 horas, quando estão previstas as condições mais favoráveis para chuva intensa.
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Segundo o Simepar, os períodos mais críticos devem ocorrer entre 11 e 19 horas, especialmente durante a tarde, quando a chuva pode ser mais frequente e acompanhada por ventos.
As temperaturas permanecem amenas, com céu encoberto e alta umidade durante boa parte do dia. Por isso, motoristas e moradores devem redobrar os cuidados em deslocamentos e áreas mais vulneráveis.
Nos próximos dias, a previsão ainda aponta instabilidade em Ivaiporã, reforçando a importância de acompanhar atualizações meteorológicas.
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