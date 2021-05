Simepar prevê chegada de chuva para a região na quarta-feira

Continua após publicidade

O clima seco da região Norte do Estado deve ser amenizado a partir da próxima quarta-feira (12). Isso porque, de acordo com o Simepar, uma frente fria está chegando ao Paraná trazendo chuvas, que na região serão leves ao longo de todo o dia. Segundo a meteorologista Lídia Luiza Mota de Pontes, ainda não há previsão de chuvas volumosas para a região Norte do Paraná.

“Estamos passando pelo enfraquecimento do fenômeno La Niña, ela que vem inibindo de modo geral a maior ocorrência de chuvas. Somado a isso estamos entrando no período mais seco do ano, o outono-inverno. Por essa razão, não podemos esperar volumes significativos de chuva, pelo menos na região mais ao Norte do Estado”, explicou.

Segundo a meteorologista, uma frente fria chega na região Sul nesta terça-feira (11), trazendo chuvas. Já na região Norte, o comportamento de chuvas leves ao longo do dia, acontece somente a partir de quarta-feira e as temperaturas não devem baixar significativamente. “Com a chegada da chuva, as temperaturas devem baixar de 2 a 3 graus apenas. Não temos perspectivas de geadas e de queda mais significativa das temperaturas. Ainda não podemos afirmar com certeza, mas é possível que o frio mesmo chegue para a região Norte do Estado a partir do dia 20 de maio, quando as temperaturas mínimas podem ser de 9 a 7 graus, mas ainda precisamos acompanhar como será o comportamento das temperaturas”, finaliza.