Silvinho é o novo diretor do Departamento de Esportes de Ivaiporã

O professor de Educação Física Silvio Santos, (Silvinho), que é servidor público concursado da Prefeitura há 14 anos, assumiu o Departamento de Esportes. Ele assume o cargo a convite dos prefeitos Carlos Gil e Marcelo Reis, que o apresentou à equipe de trabalho, nesta terça-feira, dia 7 de março.

Segundo Marcelo Reis, prefeito em exercício, o professor Silvinho é dedicado e dará atenção especial às metas do plano de governo e às agendas esportivas municipais e estaduais, e valorizará as modalidades no município, tais como handebol, basquetebol, atletismo.

“Ivaiporã tem grandes atletas que merecem ser valorizados e, com certeza, o professor Silvinho irá desenvolver um excelente trabalho”, afirmou Marcelo Reis, que mencionou as obras em execução associadas ao Departamento de Esporte.

Nos próximos dias, o novo diretor irá se dedicar à fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) – responsabilidade do Departamento de Esportes em parceria com o Núcleo Regional de Educação.

“Conto com apoio da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, equipe do Departamento de Esporte e do diretor da Associação Desportiva Ivaiporãense, Fábio Crozeta, para desenvolvermos um grande trabalho e elevar o nome de Ivaiporã em competições esportivas”, afirmou Silvinho.

