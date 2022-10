Shows gratuitos na região: confira onde e quando

Da Redação

O fim de ano será bem animado na região com inúmeros shows gratuitos de artistas de fama nacional, para a população do Vale do Ivaí. Entre as atrações confirmadas estão Michel Teló, Rick e Renner, Fernando e Sorocaba, Thaeme & Thiago, Rio Negro e Solimões, João Neto e Frederico, Mayck e Lyan, grupo Sambô, entre outros. Confira:

APUCARANA

A 16ª Feira do Café (Feicafé), acontece de 4 a 6 de novembro, no Distrito de Pirapó, em Apucarana. O evento, que mescla agenda técnica, direcionada aos produtores rurais, e atrações culturais e de lazer para a população, terá a presença de artistas nacionais, com destaque à dupla sertaneja Rick e Renner, que se apresenta no segundo dia da programação.

fonte: Reprodução/Instagram Os sertanejos Rick e Renner se apresentam dia 5 de novembro na Feicafé no Pirapó

A estrutura da festa será montada em área de 4 mil metros quadrados junto à Avenida Cesário Festi, no acesso antigo ao distrito. Além do show de Rick e Renner, no dia 5, a partir das 22 horas, a prefeitura confirmou para o dia de abertura, dia 4, a dupla Marcos Paulo e Marcelo, com “Tributo ao Zé Rico” e, no domingo, dia 6, no período da tarde, shows com Émerson e Zé Henrique e Diogo Cachorrão. Todos os shows com entrada franca. Durante todos os dias haverá praça de alimentação e shows, no palco alternativo, com artistas regionais.

fonte: Reprodução/Instagram Dupla Fernando e Sorocaba é atração confirmada em São Pedro do Ivaí

SÃO PEDRO DO IVAÍ

Também no mês de novembro, acontece a sexta edição da ExpoIvaí, evento que comemora o aniversário de 67 anos de São Pedro do Ivaí. Serão três dias de festa com shows da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba (11/11), grupo Sambô (12/11) e João Neto e Frederico (13/11). Mais detalhes sobre o evento serão divulgados pela prefeitura nos próximos dias.

fonte: Reprodução/Instagram Michel Teló se apresenta em 8 de dezembro em Borrazópolis na Praça da República

BORRAZÓPOLIS

Em dezembro Borrazópolis completará 70 anos com um grande show. O prefeito, Dalton Moreira, confirmou que em 8 de dezembro - feriado da padroeira da cidade, Imaculada Conceição – terá show de Michel Teló. A apresentação será na Praça da República a partir das 22 horas.

No total serão quatro dias de festa. A programação deve ser divulgada pela prefeitura nos próximos dias.

fonte: Reprodução/Instagram Thaeme e Thiago se apresentam no dia 9 de dezembro em Cruzmaltina

CRUZMALTINA

Dezembro também é o mês do aniversário de Cruzmaltina que já divulgou agenda de shows. Entre os dias 9, 10 e 11 o município irá receber shows de artistas nacionais e um grande rodeio.

A dupla sertaneja Thaeme & Thiago abre as comemorações no dia 9. No dia 10 será a vez da dupla Rio Negro & Solimões. No dia 11, último dia, Marcos Paulo & Marcelo encerram a festança.

O rodeiro terá entrada franca. Apenas os camarotes serão vendidos para os três dias de evento. Mais informações pelo telefone (43) 9 9965-7370. O evento promete atrair grande público de toda a região.

fonte: Reprodução/Instagram Mayck e Lyan se apresentam no dia 10 de dezembro em Arapuã

ARAPUÃ

Outro município com festa marcada para dezembro é Arapuã que vai completar 27 anos. No dia 9/12 show com cantor Bruno Rosa. No sábado (10), show com Mayck e Lyan e encerramento no domingo (11) com show de Luan Pereira.

