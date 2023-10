Show de Maiara e Maraisa marca a abertura da 19ª Expovale em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã, que organiza a 19ª Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã (Expovale), que ocorre entre os dias 14 e 19 de novembro, anunciou nesta sexta-feira (20) o show da dupla Maiara e Maraisa na abertura do evento e inauguração do Parque de Exposições. O retorno da Expovale após 12 anos de pausa é um marco histórico.

Maiara e Maraisa são conhecidas por suas músicas sertanejas e pelo estilo autêntico. Eles têm um repertório diversificado que inclui canções românticas, animadas e dançantes. Alguns dos sucessos da dupla incluem músicas como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte que cê beija bem” “A culpa é nossa” e muitas outras.

As irmãs têm uma presença forte na cena sertaneja do Brasil e conquistaram uma base de fãs ao longo dos anos. Sua música tem sido amplamente ouvida nas rádios e nas plataformas de streaming de música do país, tornando-se uma das artistas mais populares no gênero sertanejo.



Além das irmãs, também já foram anunciadas as outras atrações que vão animar a 19ª Expovale

Veja a programação:

No dia 15 de novembro, feriado nacional, a apresentação será do Raça Negra. Formada há 40 anos, a banda Raça Negra, comandada por Luiz Carlos, que é responsável por inspirar gerações.

Jorge e Mateus, uma das duplas mais queridas do Brasil, se apresenta no palco da Expovale dia 16 de novembro. São conhecidos por suas músicas que misturam elementos do sertanejo tradicional com influências mais modernas, e eles possuem um repertório diversificado.

A dupla João Neto & Frederico se apresentará no dia 17. Com 25 anos de carreira, a dupla João Neto & Frederico é um dos principais nomes do Sertanejo Universitário do Brasil.

A dupla sertaneja Gian e Giovani é mais uma atração musical confirmada para a Expovale 2023. O romantismo e a alegria dos irmãos prometem embalar o público no show marcado para o dia 18.

Na noite do aniversário de Ivaiporã, a principal atração será a apresentação da dupla César Menotti e Fabiano. A dupla é destaque na música brasileira e coleciona recordes de público e de vendas.

A comissão organizadora segue trabalhando e preparando os últimos detalhes e outras atrações regionais e municipais.

