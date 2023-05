Show de Léo e Giba reúne milhares de pessoas em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Show da dupla Léo e Giba, em frente à Praça da Rodoviária

No último sábado (29), São Pedro do Ivaí iniciou as comemorações do Dia do Trabalhador com um show da dupla Léo e Giba, em frente à Praça da Rodoviária. O evento, que reuniu milhares de pessoas, marcou o início da programação preparada pela prefeitura para homenagear todos aqueles que trabalham duro para construir um futuro melhor.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri aproveitou a ocasião para destacar a importância do trabalho e para homenagear os servidores públicos e toda a população trabalhadora do município.

"O Dia do Trabalhador é uma data muito especial, que nos faz refletir sobre a importância do trabalho e dos trabalhadores para o desenvolvimento de nossa cidade. Quero agradecer e homenagear todos os servidores públicos, que se dedicam diariamente para oferecer serviços de qualidade à população, e também todos os trabalhadores da iniciativa privada, que contribuem para o crescimento e a prosperidade de nossa cidade. Parabéns a todos nós, trabalhadores, por esse dia tão importante!"

fonte: Divulgação Evento contou com uma grande quantidade de público

A celebração reforçou a importância de valorizar e reconhecer o trabalho de todos e a prefeitura pretende tornar uma tradição a realização de shows em comemoração a data. O evento também contou com a presença do vice-prefeito, Valdir Magri, vereador Carlos Eduardo do Prado Martins, que representou a Câmara Municipal, e secretários e diretores de departamentos municipais.

