Show de Jorge e Mateus lota a Arena da 19ª Expovale em Ivaiporã

A quinta-feira (16) foi marcada por um espetáculo inesquecível na Expovale 2023. Jorge e Mateus, a dupla mais esperada da Expovale 2023 fez a arena do Parque de Exposições de Ivaiporã ficar completamente lotada. Fãs e admiradores da dupla não pouparam esforços para participar do evento, viajando de diversas cidades da região para prestigiar o show.

A atmosfera estava carregada de energia positiva, e o público teve a oportunidade de ouvir os sucessos que marcaram a carreira de Jorge e Mateus, como “Amo Noite e Dia”, “Troca de Calçada” e “Louca de Saudade”.

A 19ª Expovale que também comemora o 62ª aniversário de Ivaiporã não para por aí. Nesta sexta-feira, a animação fica por conta de João Neto e Frederico, enquanto no sábado, os irmãos Gian e Giovani prometem mais uma noite inesquecível.

Encerrando os shows, no domingo, dia do aniversário de Ivaiporã, a Arena do Parque de Exposições receberá a aclamada dupla César Menotti e Fabiano.

Além das apresentações musicais, a programação da Expovale 2023 reserva espaço para a realização de rodeios nos dias 18 e 19 de novembro, prometendo muita adrenalina e emoção para os espectadores. A prova do tambor e outras atrações também estão programadas.

Segundo o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, a expectativa é de que as próximas noites continuem a encantar o público, consolidando o sucesso da 19ª Expovale.

