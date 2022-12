'Show da Virada' agita várias cidades do Vale do Ivaí; confira

Da Redação

Neste sábado, de 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, tem Show da Virada em várias cidades do Vale do Ivaí. A programação gratuita é ofertada pelas prefeituras. Em Cambira, o final de 2022 será agitado. A população pode curtir diversos shows com a dupla Mateus & Rian, além do som da DJ Maiara Massi, do grupo de pagode Big Duetto e de Lays & Pedro. A programação começa a partir das 20 horas, na Praça do Calçadão.

Já Ivaiporã recebe a banda Interprise, às 23 horas, para um show no Lago do Parque Jardim Botânico. Em Novo Itacolomi a festa ficará por conta das ‘pratas da casa’. A expressão foi usada pelo prefeito, Moacir Andreolla, para anunciar shows com artistas locais. Segundo ele, será a primeira virada do ano com apresentações de músicos da cidade. “Todos os artistas que cantam e têm banda vão participar, pela primeira vez. Todos os artistas do município foram convidados”, assinala o prefeito.

De acordo com Andreolla, o objetivo é dar oportunidade para os artistas novo-itacolomienses. “Sempre contratamos artistas de fora. Então tive a ideia de dar oportunidade para as pratas da casa”, reitera o prefeito ressaltando que neste ano, a tradicional queima de fogos será com artefatos sem estampido.

Em Jandaia do Sul, tem show com a dupla Robson & Diego, e com o grupo Swing do Samba, a partir das 21h30, na Praça do Café. Estava previsto gastar R$ 50 mil em fogos, porém, a administração municipal entendeu que a cidade tem importantes obras para lançar em 2023. "Este ano preferimos poupar essa quantia para poder investir nas obras. Mesmo assim teremos uma linda festa", acrescenta o prefeito Lauro Junior.

Já em Borrazópolis, os festejos começam a partir das 21 horas, com apresentação na Praça da República. Quem anima a festa é a Banda Trânsito Livre. À meia-noite, com a chegada do Ano Novo, tem show de fogos. "Todos estão convidados para participar desta festa linda aqui em nossa cidade", comenta o prefeito Dalton Moreira.

Rio Bom também promove festa para população com show DJ Marquinhos Viana, tocando todos os ritmos na Praça da Igreja. O evento começa a partir das 22 horas. "Junte a família e os amigos e vá para praça curtir a chegada de 2023", observa o prefeito Moisés Andrade.

